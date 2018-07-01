АТО: вперше в новому році день минув без обстрілів

Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з різдвяними святами

За інформацією штабу АТО, від початку доби 7 січня в зоні проведення антитерористичної операції не зафіксовано жодного обстрілу.

Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00, сьогоднішній день на Донбасі вперше в новому році пройшов без порушень режиму припинення вогню.

"Станом на 18.00 на велике свято Різдва Христового вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації. Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з різдвяними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню, досягнутого на засіданні Тристоронньої контактної групи. Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей", – зазначили у штабі.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики тричі режим тиші на Донбасі.