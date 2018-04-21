АТО: за день двоє українських військових постраждали внаслідок бойових дій

Штаб АТО зафіксував 31 обстріл бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі від початку доби 21 квітня. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування.

"Від початку доби окупанти здійснили 31 обстріл позицій сил АТО, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення. Ще один наш воїн – отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів й озброєння танків бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Павлополя та Пищевика. Також міномети калібру 120 мм застосовували по оборонцях Водяного і Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю – в районі Авдіївки, Гнутового, Водяного та Невельського, великокаліберні кулемети – неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко і Талаківки. Крім цього, під Павлополем і Талаківкою незаконні збройні формування використовували БМП, стрілецьку зброю – поблизу Красногорівки, Лебединського та Шахти "Бутівка", а по захисниках Павлополя і Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку заборонені 120-мм міномети бойовики застосували по позиціях сил АТО поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по оборонцях Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили укріплення ЗСУ в районі Кримського, з гранатометів – неподалік Зайцевого, а великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – під Новоселівкою.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 36 разів обстріляли позиції українських захисників.

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