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АТО: за день двоє українських військових постраждали внаслідок бойових дій

Бойовики використовують заборонену зброю
Штаб АТО зафіксував 31 обстріл бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі від початку доби 21 квітня. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування.
АТО: за день двоє українських військових постраждали внаслідок бойових дій Фото: ukrinform.com

"Від початку доби окупанти здійснили 31 обстріл позицій сил АТО, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення. Ще один наш воїн – отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку зі 120-мм мінометів й озброєння танків бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Павлополя та Пищевика. Також міномети калібру 120 мм застосовували по оборонцях Водяного і Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю – в районі Авдіївки, Гнутового, Водяного та Невельського, великокаліберні кулемети – неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко і Талаківки. Крім цього, під Павлополем і Талаківкою незаконні збройні формування використовували БМП, стрілецьку зброю – поблизу Красногорівки, Лебединського та Шахти "Бутівка", а по захисниках Павлополя і Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку заборонені 120-мм міномети бойовики застосували по позиціях сил АТО поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по оборонцях Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили укріплення ЗСУ в районі Кримського, з гранатометів – неподалік Зайцевого, а великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – під Новоселівкою.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 36 разів обстріляли позиції українських захисників.

Упродовж тижня на Донбасі в районі АТО внаслідок бойових дій постраждали 11 мирних жителів.

В Організації Об'єднаних Націй підрахували кількість загиблих і поранених серед цивільного населення внаслідок збройних дій на Донбасі за чотири роки.

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21 04 2018 19:00
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