АТО: за день сепаратисти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики зривають домовленості про повне припинення вогню на період Великодніх свят

За інформацією штабу АТО, від початку доби 1 квітня незаконні збройні формування на Донбасі 14 разів обстрілювали позиції Збройних Сил України. Жоден український військовий не постраждав.

"Від початку доби окупанти здійснили 14 обстрілів позицій українських захисників. Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

Зокрема, на Луганському напрямку сепаратисти із заборонених 120 мм мінометів та двічі з великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО в Пісках, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – неодноразово поблизу Водяного.

"Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував в районі Павлополя. Також там – вівся снайперський вогонь. Крім цього, зі стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка та Водяного", – інформують у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, минулої доби бойовики продовжували зривати "великоднє перемир’я" і 11 разів обстріляли позиції ЗСУ. Двоє українських бійців отримали поранення.

Президент Петро Порошенко сьогодні, 1 квітня, зустрівся з військовослужбовцями 79 десантно-штурмової бригади та бійцями Нацгвардії, які воюють на Донбасі.