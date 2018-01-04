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АТО: за день сепаратисти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики зривають домовленості про повне припинення вогню на період Великодніх свят
За інформацією штабу АТО, від початку доби 1 квітня незаконні збройні формування на Донбасі 14 разів обстрілювали позиції Збройних Сил України. Жоден український військовий не постраждав.
АТО: за день сепаратисти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ Фото: gettyimages.com

"Від початку доби окупанти здійснили 14 обстрілів позицій українських захисників. Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована нашими захисниками", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

Зокрема, на Луганському напрямку сепаратисти із заборонених 120 мм мінометів та двічі з великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу Луганського.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО в Пісках, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – неодноразово поблизу Водяного.

"Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосував в районі Павлополя. Також там – вівся снайперський вогонь. Крім цього, зі стрілецької зброї обстріляні захисники Авдіївки, Шахти Бутівка та Водяного", – інформують у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, минулої доби бойовики продовжували зривати "великоднє перемир’я" і 11 разів обстріляли позиції ЗСУ. Двоє українських бійців отримали поранення.

Президент Петро Порошенко сьогодні, 1 квітня, зустрівся з військовослужбовцями 79 десантно-штурмової бригади та бійцями Нацгвардії, які воюють на Донбасі.

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