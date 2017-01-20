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АТО: за добу бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Загиблих серед військових немає
За добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військовослужбовців немає.
АТО: за добу бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі Фото:i.lb.ua

Обстріли зафіксовано на всіх напрямках. На Маріупольському з гранатометів і стрілецької зброї терористи відкривали вогонь по Гнутовому, Водяному і Широкиному, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку із цих самих видів озброєння обстріляли Авдіївку, Луганське та Зайцеве.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120-міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське, а з гранатометів - Новозванівку.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) втрат серед особового складу Збройних сил України (ЗСУ) теж не було.

Загалом за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 61 разів відкривали вогонь, втрат серед українських військовослужбовців немає.

 
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20 01 2017 08:45
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