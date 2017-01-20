АТО: за добу бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Обстріли зафіксовано на всіх напрямках. На Маріупольському з гранатометів і стрілецької зброї терористи відкривали вогонь по Гнутовому, Водяному і Широкиному, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
На Донецькому напрямку із цих самих видів озброєння обстріляли Авдіївку, Луганське та Зайцеве.
На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120-міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське, а з гранатометів - Новозванівку.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) втрат серед особового складу Збройних сил України (ЗСУ) теж не було.
Загалом за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 61 разів відкривали вогонь, втрат серед українських військовослужбовців немає.
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