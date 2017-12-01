АТОшникам на передовій доплачуватимуть по 6 тис грн до зарплати

Військові, які перебувають у зоні проведення АТО на першій лінії, будуть отримувати 6 тис. грн доплати.

"31 числа (грудня – Ред.) я ухвалив рішення про підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, які, наприклад, воюють безпосередньо на першій лінії в зоні АТО, й ми підвищили зараз їхнє грошове забезпечення, доплату на 6 тисяч гривень. Рядові там майже не воюють. Якщо ти сержант, отримуєш до 10 тисяч гривень, плюс 6 тисяч гривень ти отримуєш доплати за участь в АТО, причому незалежно від того, сержант ти чи генерал", - повідомив Президент України Петро Порошенко, інформує "УНН".

Нагадаємо, у серпні Президент Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким зарплата військових не враховуватиметься при прийнятті рішення про надання соціальної допомоги членам їхньої сім'ї.