Аудит витрат на "Євробачення-2017" виявив порушень на суму майже 500 млн грн

Аудитори підкреслили, що половину витрачених на організацію конкурсу коштів спрямували закордонним компаніям, перевірка яких є неможливою

Державна аудиторська служба провела ревізію ВАТ "Національна громадська телерадіокомпанія України" і знайшла незаконні витрати і недоотримані кошти на суму в 8,6 мільйона гривень. Закупівлі на загальну суму в 468,7 мільйонів гривень проводилися з порушеннями.

"Встановлено факти незаконних витрат і недоотримання ВАТ НСТУ коштів на загальну суму 8,6 мільйона гривень, порушень при веденні бухгалтерського обліку і при проведенні процедур закупівель на загальну суму 468,7 мільйонів гривень", – йдеться в повідомленні ДАСУ на сайті відомства.

Аудит проводився з 24 травня по 16 серпня 2017 року.

Ревізія встановила, що НСТУ витрачала кошти на "Євробачення" відповідно до затвердженого Кабміном кошторису та за рахунок визначених у ній джерел: бюджетних коштів, продажу квитків, спонсорів, внесків ЄМС. Власні кошти НСТУ не витрачалися.

"Аудиторам вдалося запобігти незаконним витратам на загальну суму 2,8 мільйона гривень в результаті виявлення завищених обсягів наданих послуг (робіт), які планувалися виконавцями для надання НСТУ і ще не були проведені з обліку НСТУ і не були оплачені", – зазначили в ДАСУ.

Також під час ревізії було усунуто збиток на суму 2,1 мільйона гривень. В ході перевірки аудитори встановили, що компанії-підрядники подавали на тендер некоректну інформацію, переможці тендеру наймали субпідрядників за меншу суму.

Зокрема, одне з підприємств купило та надало в оренду металодетектори за 1,2 млн грн вже після перемоги в тендері, надавши їх в оренду НСТУ на 2 тижні за 2,7 млн грн.

При цьому в ДАСУ підкреслили, що половину витрачених на організацію конкурсу коштів спрямували закордонним компаніям, перевірка яких є неможливою.

"Половину витрачених коштів (250 млн грн з 522 млн грн) спрямовано закордонним компаніям, які перевірити практично неможливо", – розповіли в ДАСУ.

Матеріали ревізії передані правоохоронцям, які винесуть оцінку діям деяких посадових осіб НСТУ, які відповідали за організацію та проведення пісенного конкурсу.

Нагадаємо, міжнародний конкурс "Євробачення-2017" проходив в Києві з 9 по 13 травня за участю 42 країн. Дохід від продажу квитків на міжнародний конкурс Євробачення-2017 склав 72,506 млн гривень.

Близько двох тисяч квитків на Євробачення-2017 у Києві продали на неіснуючі або непридатні для перебування місця.

У травні повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман особисто звернеться до всіх контролюючих органів щодо перевірки всіх закупівель на Євробачення-2017.

Згодом стало відомо, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу з приводу порушень під час продажу квитків на фінал конкурсу "Євробачення-2017".