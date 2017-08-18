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Аудитори виявили в "Укроборонпромі" фінансові порушення на суму більше 550 млн грн

Здебільшого махінації стосувались мінімізації сплати податків
За результатами перевірок на ДК "Укроборонпром" Державна аудиторська служба виявила факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на сотні мільйонів гривень.
Аудитори виявили в "Укроборонпромі" фінансові порушення на суму більше 550 млн грн Фото: ukroboronprom.com.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на листа ДАС на адресу Мінекономрозвитку.

У листі зазначається, що впродовж 2014-2016 років у плановому порядку були проведені державні фінансові аудити та ревізії діяльності дванадцяти підприємств-учасників ДК "Укроборонпром".

За результатами перевірок виявлені факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на 557,8 млн гривень.

"Насамперед - через маніпулювання процесом формування фінансових результатів для мінімізації сплати податків та відрахувань до бюджету", - йдеться у листі ДАС.

Як зазначається, були виявлені випадки реалізації продукції за цінами, нижчими від собівартості, не виконувалися договірні зобов'язання, що призводило до утворення боргів та застосування штрафів.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура виявила, що на кінець 2016 року дебіторська заборгованість підприємств-постачальників перед Міноборони збільшилася втричі - на 2,4 млрд гривень і досягла, таким чином, рекордної суми - понад 6,1 млрд гривень.

У підприємств концерну "Укроборонпром" прострочена заборгованість перед Міноборони становила 1,6 млрд гривень

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18 08 2017 19:23
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