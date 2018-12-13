НОВИНИМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на допит у Генпрокуратуру у справі стосовно нібито замаху на екс-президента Віктора Януковича у Харкові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авакок не прийшов на допит у ГПУ щодо справи "замаху" на Януковича
Його викличуть на допит повторно
Арсен Аваков. Фото: unian.net
У Генпрокуратурі не вказали причини, за якою міністр Аваков не з'явився на допит, однак зазначили, що його викличуть на допит повторно.
Коли, попередньо, може відбутись цей допит у Генпрокуратурі також не повідомили.
Нагадаємо, 6 грудня видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що ГПУ планує провести допит міністра Авакова в рамках справи про можливий замах на колишнього президента Віктора Януковича в 2014 році.
Водночас дата виклику Авакова була невідома.
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13 12 2018 19:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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