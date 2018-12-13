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Авакок не прийшов на допит у ГПУ щодо справи "замаху" на Януковича

Його викличуть на допит повторно
​​Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшов на допит у Генпрокуратуру у справі стосовно нібито замаху на екс-президента Віктора Януковича у Харкові.
Авакок не прийшов на допит у ГПУ щодо справи "замаху" на Януковича Арсен Аваков. Фото: unian.net

У Генпрокуратурі не вказали причини, за якою міністр Аваков не з'явився на допит, однак зазначили, що його викличуть на допит повторно.

Коли, попередньо, може відбутись цей допит у Генпрокуратурі також не повідомили.

Нагадаємо, 6 грудня видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела повідомило, що ГПУ планує провести допит міністра Авакова в рамках справи про можливий замах на колишнього президента Віктора Януковича в 2014 році.

Водночас дата виклику Авакова була невідома.

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13 12 2018 19:50
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