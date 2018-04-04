Аваков: 30% залишилося від старого Беркута. Мені їх розстріляти ?!
"Люди всі дуже різні - і в складі спецпідрозділів чесних хлопців і патріотів більше, ніж в черговому ряженому натовпі крикливих "патріотів" на політичних демонстраціях під Радою", - заявив Арсен Аваков в інтерв'ю "ЛІГА.net".
"Або ви вважаєте, мені треба було відправити 10 тисяч викритих у злочинах, підготовлених до силових спецоперацій людей - працювати проти України? Особливо в 2014-му році ... Тоді нам життєво важливо було відправити на фронт будь-яких людей, готових воювати за Україну. Будь-яких! І нам вдалося мотивувати хлопців захищати країну", - наголосив глава МВС.
Нагадаємо, що у полках поліції особливого призначення Києва працюють 916 співробітників, з них 185 служили у розформованому спецпідрозділі міліції "Беркут".
Правоохоронні органи у вівторок затримали Івана Бубенчика - активіста Майдану, який заявив, що вбив двох командирів спецпідрозділу "Беркут".
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