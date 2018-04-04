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Аваков: 30% залишилося від старого Беркута. Мені їх розстріляти ?!

"Це або колишній Беркут, або інші спецпідрозділи. Пропонуєте розстріляти? Всіх під загальну кон'юнктурну лінійку засудження?"
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що кількість старих спецназівців (2013 року) в структурі нинішнього спецназу поліції сьогодні становить трохи менше 30%.
Аваков: 30% залишилося від старого Беркута. Мені їх розстріляти ?! Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

"Люди всі дуже різні - і в складі спецпідрозділів чесних хлопців і патріотів більше, ніж в черговому ряженому натовпі крикливих "патріотів" на політичних демонстраціях під Радою", - заявив Арсен Аваков в інтерв'ю "ЛІГА.net".

"Або ви вважаєте, мені треба було відправити 10 тисяч викритих у злочинах, підготовлених до силових спецоперацій людей - працювати проти України? Особливо в 2014-му році ... Тоді нам життєво важливо було відправити на фронт будь-яких людей, готових воювати за Україну. Будь-яких! І нам вдалося мотивувати хлопців захищати країну", - наголосив глава МВС.

Нагадаємо, що у полках поліції особливого призначення Києва працюють 916 співробітників, з них 185 служили у розформованому спецпідрозділі міліції "Беркут".

Правоохоронні органи у вівторок затримали Івана Бубенчика - активіста Майдану, який заявив, що вбив двох командирів спецпідрозділу "Беркут".

Два роки тому вийшло інтерв'ю з Іваном Бубенчиком, в якому він зізнався в убивстві командирів "Беркута" 20 лютого 2014 року. Через кілька днів СБУ і ГПУ провели обшук у будинку Бубенчика у Львові.
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04 04 2018 13:13
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