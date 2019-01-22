Аваков анонсував закупівлю тринадцяти літаків для МВС
Під час відвідування Харківського державного авіаційного виробничого підприємства у вівторок міністр сказав, що йдеться про придбання Ан-74, Ан-32П і Ан-178 українського виробництва.
За словами Авакова, цю програму мали б запустити навесні і вона буде реалізовуватися протягом п'яти років. Перші документи заплановано підписати в найближчі півтора-два місяці. Міністр підкреслив, що програма підтримується прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який вважає її однією з ключових програм підтримки вітчизняної промисловості.
Аваков уточнив, що на цей момент мова йде про закупівлю двох літаків Ан-74ТК-200, які будуть використовуватися для Національної гвардії, одного літака Ан-32П, а також про закупівлю 10 Ан-178, які будуть використовуватися Державною службою з надзвичайних ситуацій.
"Є некомплект літаків для Національної гвардії і, що найболючіше, для служби НС", - пояснив Аваков.
Він також повідомив, що літаки Ан-74 міністерство має намір придбати у ХДАВП. Їх ступінь готовності високий. Вартість одного літака Ан-74 складе близько 30 млн доларів. Аваков підкреслив, що в Нацгвардії вже використовують два такі літаки і закупівля машин такого самого класу є економічним і зручним рішенням.
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