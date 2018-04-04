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Аваков: Бандити планували підірвати моє авто снарядом від гармати Гіацинт

"Для нормальної людини це все здається на шизофренію. Але є люди, які в реальність такого сценарію вірять, і готові діяти"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що справа "Савченко-Рубана" - не перша подібна ситуація за останні місяці.
Аваков: Бандити планували підірвати моє авто снарядом від гармати Гіацинт Фото: facebook.com/arsen.avakov

"Справа Савченко-Рубана - не перша ситуація за останні місяці. Перша трапилася з бандою під керівництвом Лабутіна (колишнім главою "Укрспирту"), який був недавно за нашим ордером затриманий в Румунії. У нього схема була аналогічна - бандити обговорювали з подільниками, як вони увірвуться з декількома десятками автоматників до Верховної Ради, візьмуть від кожної фракції по одіозному депутату (практично цитую їхню розмову), виведуть на Площу Конституції і там розстріляють. Після цього - попросять підтримки українського народу. Паралельно планували підірвати мій автомобіль снарядом від гармати Гіацинт, купленого за 100 тисяч доларів - тому що той, хто їм може завадити "їздить на броньованій машині". А щоб військові не втрутилися, планували дати командирам двох військових частин, які дислокуються під Києвом, по кілька мільйонів доларів - про що вели з ними переговори", - розповів Арсен Аваков в інтерв'ю "ЛІГА.net".

"Для нормальної людини це все здається на шизофренію. Але є люди, які в реальність такого сценарію вірять, і готові діяти", - відзначив міністр.

Нагадаємо, що раніше Генеральна прокуратура України опублікувала відео як Надія Савченко обговорює теракти в центрі Києва.

Відзначимо, що, за словами Луценка, Савченко та глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан планували напад на кортеж президента України з використанням великокаліберної гвинтівки.

 

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04 04 2018 16:44
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