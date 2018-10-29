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Аваков домовився про співпрацю з Сінгапуром у сфері кібербезпеки

"Ми дуже зацікавлені в партнерстві в усіх його проявах", - завив міністр
Міністри внутрішніх справ України та Сінгапуру Арсен Аваков і Касівісванатхан (Кей) Шанмугам під час офіційної зустрічі в Сінгапурі 29 жовтня домовилися про співпрацю підрозділів кіберполіції, а також обмін досвідом у сфері боротьби з тероризмом, транснаціональною організованою злочинністю і торгівлею людьми.
Аваков домовився про співпрацю з Сінгапуром у сфері кібербезпеки Фото: mvs.gov.ua

"Ми живемо в світі гібридних загроз. Тенденція розвитку кіберзлочинів, кіберзагроз у нашій країні, також як і у вас, зростає. Ми різко підсилюємо компоненту з метою протидії цій категорії злочинів. І ми дуже зацікавлені в партнерстві у всіх його проявах", - сказав Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

Голова Нацполіції Сергій Князєв, своєю чергою, підкреслив, що одним з головних елементів у протидії гібридній війні виступає кіберполіція: "Цей відносно недавно створений підрозділ показує відмінні результати роботи. У кіберполіції працюють добре підготовлені люди, які володіють сучасним інструментарієм і готові протистояти будь-якій хакерській атаці".

За словами, начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергія Демедюка, українська кіберполіція в режимі "реального часу" реагує на наявні кіберзагрози.

"На сьогодні ми маємо ефективні інструменти взаємодії між підрозділами, які спеціалізуються на кібербезпеці. Завдяки такій співпраці нам уже вдалося провести понад сотню міжнародних спецоперацій, за результатами яких було затримано більш ніж 30 хакерів міжнародного рівня", - зазначив Демедюк.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки заблокували спробу російських спецслужб здійснити кібератаку на хлоропереливну станцію в селищі Аули Дніпропетровської області, яка є об'єктом критичної інфраструктури країни.

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