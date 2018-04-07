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Аваков: Люди все більше довіряють поліції

Нацполіція відзначає вже третю річницю
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітав колег із Днем Національної поліції України.
Аваков: Люди все більше довіряють поліції Арсен Аваков. Фото: nfront.org.ua

"Нам є вже чим пишається – і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений!", – зазначив він у Twitter.

"Поліція продовжить змінюватися, відвойовуючи у світу вашу безпеку і розраховуючи на найдорожче, що може взагалі бути, – вашу довіру!", – додав Аваков.

За словами міністра, "багатотисячна команда" Нацполіції стала сильнішою і згуртованішою.

Нагадаємо, що за п'ять місяців 2018 року з патрульної поліції України звільнилися близько 400 осіб. Однією з головних причин звільнення у Нацполіції назвали велике навантаження в роботі. Особливо, це стосується великих міст, де правоохоронцям доводиться перебувати по 12 годин у постійному режимі патрулювання.

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04 07 2018 09:17
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