CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков привітав колег із Днем Національної поліції України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков: Люди все більше довіряють поліції
Нацполіція відзначає вже третю річницю
Арсен Аваков. Фото: nfront.org.ua
"Нам є вже чим пишається – і люди все більше довіряють поліції, але шлях змін ще далеко не закінчений!", – зазначив він у Twitter.
"Поліція продовжить змінюватися, відвойовуючи у світу вашу безпеку і розраховуючи на найдорожче, що може взагалі бути, – вашу довіру!", – додав Аваков.
За словами міністра, "багатотисячна команда" Нацполіції стала сильнішою і згуртованішою.
Нагадаємо, що за п'ять місяців 2018 року з патрульної поліції України звільнилися близько 400 осіб. Однією з головних причин звільнення у Нацполіції назвали велике навантаження в роботі. Особливо, це стосується великих міст, де правоохоронцям доводиться перебувати по 12 годин у постійному режимі патрулювання.
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