ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Мінський переговорний процес більше не вирішує поставлені перед ним завдання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков: Мінський процес мертвий
"Це ситуація затягнутого, замороженого конфлікту"
Арсен Аваков. Фото: Укрінформ
"Мінський процес зіграв свою роль і на сьогоднішній момент він мертвий. Мінський процес в тому вигляді, в якому він є зараз, ніяк не вирішує проблем України. Це ситуація затягнутого, замороженого конфлікту", - заявив глава МВС Арсен Аваков у Києві на ІХ Національному експертному форумі, який організований Інститутом Горшеніна, інформує LB.ua.
Аваков додав, що переговорна позиція повинна базуватися на суспільній дискусії, яку підтримує все суспільство.
Нагадаємо, що Арсен Аваков пропонував вводити миротворців на окуповану територію Донбасу поетапно.
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07 06 2018 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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