Аваков: МВФ пропонує підвищити тарифи на газ на 35%

Міжнародний валютний фонд хоче, щоб влада України підвищили ціни на газ для населення на 35%, заявив міністр внутрішніх справ і один з лідерів партії "Народний фронт" Арсен Аваков.

"Є багато поточних проблем. Наприклад, взаємодія з МВФ, який пропонує нам підвищити тарифи на газ на 35%. Я говорю: так, відмінно, підвищити-то можна. Але тільки український народ відразу підніметься, змете владу. А після цього проголосує за популістів, які все повернуть назад. Ви цього хочете, шановні колеги?", - розповів Арсен Аваков в інтерв'ю "ЛІГА.net" про зміст переговорів "Народного фронту" з потенційними союзниками.

Нагадаємо, що тиждень тому уряд прийняв рішення, що ціни на газ для населення до 1 червня підвищуватися не будуть. МВФ цей крок розкритикував.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми. Однак, згідно з чинною методикою визначення ціни на газ за імпортним паритетом роздрібні тарифи для населення необхідно різко підвищити - з 6,9 грн за кубометр приблизно до 10,75 грн за кубометр.

Українська влада на такий крок піти не готова, і за неофіційними даними, Кабмін запропонував МВФ інший варіант методики. Він передбачає підвищення тарифів на 2-3% в квартал. До жовтня 2019 року ціна газу повинна буде вирости за попередніми розрахунками приблизно на 16%.