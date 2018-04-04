Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Аваков: МВФ пропонує підвищити тарифи на газ на 35%

"Але тільки український народ відразу підніметься, змете владу"
Міжнародний валютний фонд хоче, щоб влада України підвищили ціни на газ для населення на 35%, заявив міністр внутрішніх справ і один з лідерів партії "Народний фронт" Арсен Аваков.
Аваков: МВФ пропонує підвищити тарифи на газ на 35% Фото: gettyimages.com

"Є багато поточних проблем. Наприклад, взаємодія з МВФ, який пропонує нам підвищити тарифи на газ на 35%. Я говорю: так, відмінно, підвищити-то можна. Але тільки український народ відразу підніметься, змете владу. А після цього проголосує за популістів, які все повернуть назад. Ви цього хочете, шановні колеги?", - розповів Арсен Аваков в інтерв'ю "ЛІГА.net" про зміст переговорів "Народного фронту" з потенційними союзниками.

Нагадаємо, що тиждень тому уряд прийняв рішення, що ціни на газ для населення до 1 червня підвищуватися не будуть. МВФ цей крок розкритикував.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми. Однак, згідно з чинною методикою визначення ціни  на газ за імпортним паритетом роздрібні тарифи для населення необхідно різко підвищити - з 6,9 грн за кубометр приблизно до 10,75 грн за кубометр.

Українська влада на такий крок піти не готова, і за неофіційними даними, Кабмін запропонував МВФ інший варіант методики. Він передбачає підвищення тарифів на 2-3% в квартал. До жовтня 2019 року ціна газу повинна буде вирости за попередніми розрахунками приблизно на 16%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2018 17:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.