Аваков: НАБУ поводиться як інквізитор, але я з ними не воюю

Глава МВС Арсен Аваков прокоментував війни між силовиками.

"Я на стороні здорового глузду, а не в окопі чергової міжвідомчої "войнушки". МВС точно не бере участі в такого роду іграх. Є реальність перехідного періоду і помилок при становленні нових структур і взаємодії їх між собою. Що таке САП, або НАБУ? Це ідеальні поліцейські-прокурори, які прилетіли до нас із зворотного боку Місяця, з чистою душею і руками і з високими ідеалами, які прийшли на роботу в антикорупційні органи? Хотілося б! Але це не так. І крім того, вони почали роботу в умовах архаїчних не реформованих органів - від суду до прокуратури. Їх складності переходу мені зрозумілі. Та й самі вони кадрово не ідеальні і плоть від плоті старої системи. Це - колишні прокурори, СБУшники та міліціонери. Розумні. Настільки розумні, що змогли пройти конкурс і заявили про готовність змінюватися. І зайнялися дуже, перепрошую, смачним напрямком - вивчати по всій країні 3-5 тисяч високопоставлених осіб, концентруючись тільки на них", - заявив Арсен Аваков в інтерв'ю "ЛІГА.net".

"НАБУ отримувало від мене всю підтримку на всіх фазах свого становлення. І зараз, при всій конфліктності навколо і НАБУ, і САП, і СБУ я з ними НЕ воюю. Міг би. Але я не беру участь в конфліктах силовиків", - наголосив він.

"У мене немає рожевих окулярів. Я вважаю, що необхідний процес становлення, щоб адекватно вибудувати роботу нових антикорупційних інституцій. Я не вважаю, що НАБУ і САП - ідеальні структури, які все роблять бездоганно. Я бачу багато достоїнств в роботі цих органів, але бачу і проблеми - в тому числі критичні. Наприклад, якщо ти НАБУ, якщо ти борешся з корупцією, це не означає, що ти можеш робити все, що захочеш, без обмежень - переступаючи правила і законні процедури. Це може спрацювати раз або два, догодив побажанням публіки, але в підсумку призведе до катастрофи. А численні порушення процедури в їх роботі говорять якраз про те, що вони саме так вважають - ми можемо порушувати, тому що ми боремося з корупцією, а це, мовляв, важливо для всього суспільства. Але, з іншого боку - не можна скористатися цими помилками і зовсім відмовитися від цих органів. Погубити їх було б великою помилкою", - вважає глава МВС.

Нагадаємо, що НАБУ оприлюднило розмови глави САП Холодницького.