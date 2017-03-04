Аваков наказав посилити заходи безпеки в метро через вибухи в Росії, - ОНОВЛЕНО

Міністерство внутрішніх справ посилило заходи безпеки у зв'язку з вибухами в метрополітені Санкт-Петербурга.

"Так, введені посилені заходи безпеки", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, посилені наряди правоохоронців в найближчі хвилини приступлять до роботи, інформують "Українські новини".

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про наявність українців серед постраждалих.

Оновлення: Поліція Києва, Харкова та Дніпра переходить на посилений варіант несення служби після вибуху в Петербурзі. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"У зв'язку з подіями на території РФ, пов'язані з вибухами в метрополітені р. в Санкт-Петербург, поліція трьох міст, де є метрополітен - у Києві, Харкові та Дніпрі - переходить на посилений варіант несення служби. Відповідне доручення дано керівництвом Національної поліції України.

До складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучати кінологів та вибухотехніків. Крім того, службу в метрополітені будуть нести військовослужбовці Національної гвардії", - повідомили в прес-службі.

Такі заходи безпеки триватимуть до 15 травня цього року, тобто до завершення пісенного конкурсу "Євробачення-2017".

"Національна поліція Україна звертається до громадян з проханням поставитися з розумінням до заходів посиленої безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів не можна їх чіпати, а слід негайно повідомити найближчого працівника міліції або зателефонувати по спецлінії 102", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали. Вибух кваліфікували як теракт.