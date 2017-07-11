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Арсен Аваков написав книгу "Ленін з нами?"

"Хто він - символ великої комуністичної ідеї чи втілення жахливих злодіянь?"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав книгу "Ленін з нами?".
Арсен Аваков написав книгу "Ленін з нами?" Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

"До Вашої уваги книжка - сьогодні - 7 листопада - в 100-ту річницю "великої жовтневої соціалістичної революції... "Ленін з нами?" - книга-питання, книга-дискусія, а для когось, можливо, книга-провокація. Я вважаю, що нашому суспільству вкрай необхідна широка громадська дискусія про роль і місце в історії нашої країни комуністичного проекту і образу Леніна як його символу", - написав Аваков у Facebook.

Він також повідомив, що його співавторами були міністр молоді та спорту Ігор Жданов, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Микола Княжицький і журналіст Віталій Портников.

Книга видана українською, російською та англійською мовами.

"Хто він, людина і міф Ленін: символ великої комуністичної ідеї чи втілення жахливих злодіянь? Пам'ятати? Пробачити?" - додав Аваков.

Нагадаємо, депутати не підтримали постанову № 5041 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України.
 

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07 11 2017 14:58
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