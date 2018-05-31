Міністр внутрішніх справ каже, що добре володіє державною мовою

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав провокацією питання про те, коли він заговорить українською.

Журналістка запитала його, що оскільки всі поліцейські добре володіють українською мовою, то коли міністр внутрішніх справ нею заговорить?

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика міністра збережена - ред.)", - відповів Аваков у середу під час презентації Академії патрульної поліції.

До цього моменту і в подальшому своєму виступі міністр МВС спілкувався російською мовою.

Нагадаємо, що 1 вересня 2015 року львівський активіст Святослав Літинський подав до суду на міністра МВС Арсена Авакова, оскільки вважав, що усі публічні виступи та заяви міністра повинні бути дубльовані державною мовою. За кілька днів, на виступі в Івано-Франківську Аваков відповідаючи на запитання щодо позову сказав, що серед львів'ян є дурні люди.

У свою чергу, МВС подало позов до апеляційного суду, з метою скасування попереднього рішення Феміди, яке змушує очільника міністерства Арсена Авакова вести державну діяльність українською, або ж дублювати нею російськомовні оголошення.

У підсумку російськомовний міністр таки програв суд.