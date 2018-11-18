Аваков назвав загрозою для всього світу перспективу очолення Інтерполу росіянином

За словами глави українського МВС, Росія "зловживає можливостями Інтерполу для боротьби та переслідування політичних опонентів"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що перспектива для Росії очолити Інтерпол – це "гібридна загроза для всього світу".

Про це Арсен Аваков розповів, перебуваючи в Дубаї, ОАЕ, де він очолює українську делегацію на 87-й сесії Генеральної асамблеї міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, повідомляють у департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ.

За словами глави МВС, зараз проводяться широкі консультації щодо обрання глави Інтерполу, який зможе у повному обсязі протидіяти гібридним загрозам та міжнародній злочинності.

"Всі ми добре знаємо, як РФ зловживає можливостями Інтерполу для боротьби та переслідування політичних опонентів. Не можу допустити думки, що ми можемо повернутися до трагічної історії 1938 – 1945 років, коли міжнародною поліцейською організацією керували Гейндріх та Кальтенбруннер, а штаб-квартиру після аншлюсу Австрії перенесли до Берліну. Перспектива для агресора Росії очолити Інтерпол – гібридна загроза для всього світу", – заявив міністр внутрішніх справ України.

Нагадаємо, Інтерпол – міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.

Обиратимуть очільника Інтерполу 21 листопада.

Необхідність у виборах нового керівника виникла після того, як зник попередній глава організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що його заарештували в Китаї за підозрою в корупції. 8 жовтня він подав у відставку.

За інформацією британської газета The Times, новим главою Інтерполу, імовірно, оберуть віце-президента організації Олександра Прокопчука.