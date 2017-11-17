Аваков каже, що не буде балотуватися в президенти
"Не буду. Але я буду визначатися, кого підтримувати", – заявив Арсен Аваков під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Також міністр вважає, що політизація силових органів – це злочин.
"Кожен, хто хоче побудувати собі кар'єру на кримінальних справах, прокурорській діяльності чи на "красивій позі", – злочинець. І люди мають у цьому розбиратися", – сказав Аваков.
Зазначимо, чергові вибори президента України заплановані на 2019 рік. Про свої плани балотуватися в президенти вже заявила низка політиків, зокрема, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, очільник Радикальної партії Олег Ляшко, народний депутат Надія Савченко, нардеп Сергій Каплін, екс-глава Департаменту Нацполіції з боротьби з наркозлочинністю Ілля Ківа.
Крім цього, Арсеній Яценюк під час з'їзду партії 11 листопада заявив, що "Народний фронт" має намір брати участь у президентських і парламентських виборах 2019 року.
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