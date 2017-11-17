Аваков каже, що не буде балотуватися в президенти

Міністр внутрішніх справ ще не визначився, кого буде підтримувати на президентських виборах

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не буде балотуватися у президенти України на наступних виборах.

"Не буду. Але я буду визначатися, кого підтримувати", – заявив Арсен Аваков під час ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Також міністр вважає, що політизація силових органів – це злочин.

"Кожен, хто хоче побудувати собі кар'єру на кримінальних справах, прокурорській діяльності чи на "красивій позі", – злочинець. І люди мають у цьому розбиратися", – сказав Аваков.

Зазначимо, чергові вибори президента України заплановані на 2019 рік. Про свої плани балотуватися в президенти вже заявила низка політиків, зокрема, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, очільник Радикальної партії Олег Ляшко, народний депутат Надія Савченко, нардеп Сергій Каплін, екс-глава Департаменту Нацполіції з боротьби з наркозлочинністю Ілля Ківа.

Крім цього, Арсеній Яценюк під час з'їзду партії 11 листопада заявив, що "Народний фронт" має намір брати участь у президентських і парламентських виборах 2019 року.