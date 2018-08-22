Аваков обіцяє, що Бочковського не буде в ДСНС
Про це він сказав під час вшанування пам'яті загиблих правоохоронців у Києві, відповідаючи на питання журналістів, пише УП.
"Бочковський недостойний офіцер, і він недостойний очолювати службу", - сказав Аваков.
Він пояснив, що для цього є відповідні законні рішення Кабміну. "Він не буде її очолювати на підставі законних рішень, які прийняв Кабінет міністрів", - додав Аваков.
Оскарження Бочковським рішень уряду у судах глава МВС назвав маніпуляціями.
"А ті маніпуляції, які він робить в судах, ми знаємо, як з ними боротись. Він не буде в ДСНС", - підсумував Аваков.
Як відомо, 7-го серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського.
Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".
Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.
26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.
Також Бочковський подав до Міністерства юстиції заяву і виконавчий лист про примусове поновлення його на посаді керівника ДСНС.
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