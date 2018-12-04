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Аваков отримав припис від НАЗК щодо підлеглого

НАЗК вимагає провести службове розслідування щодо начальника реабілітаційного центру МВС Петра Іванишина
Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення приписів міністру внутрішніх справ Арсену Авакову щодо начальника Медичного реабілітаційного центру МВС "Перлина Прикарпаття" Петра Іванишина та Голові правління Державної іпотечної установи Андрію Камузу стосовно його заступника Віталія Кучевського.
Аваков отримав припис від НАЗК щодо підлеглого Арсен Аваков. Фото: unian.net

Приписи внесено у зв'язку з порушенням Іванишиним та Кучевським вимог ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав.

"НАЗК встановило, що начальник Медичного центру "Перлина Прикарпаття" та заступник Голови правління Державної іпотечної установи, будучи посадовими особами юридичних осіб публічного права, не передали в установленому порядку належні їм корпоративні права в управління іншим особам протягом 30 днів після призначення на посаду", -  повідомляється на сайті НАЗК.

Згідно з приписами, Національне агентство вимагає провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

В агенстві додали, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. 

Як повідомлялося, 1 квітня завершився черговий етап подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Було подано 813,3 тис. декларацій.

Повна перевірка е-декларацій топ-чиновників за 2017 рік розпочалася 10 квітня.

Нагадаємо, новий законопроект, запропонований Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), значно скорочує кількість публічно доступної інформації у деклараціях чиновників, а також дозволяє правоохоронцям, які вирушають у відрядження в зону АТО, не декларувати своє майно.

 
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12 04 2018 17:55
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