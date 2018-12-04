Аваков отримав припис від НАЗК щодо підлеглого
Приписи внесено у зв'язку з порушенням Іванишиним та Кучевським вимог ч. 1 ст. 36 Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав.
"НАЗК встановило, що начальник Медичного центру "Перлина Прикарпаття" та заступник Голови правління Державної іпотечної установи, будучи посадовими особами юридичних осіб публічного права, не передали в установленому порядку належні їм корпоративні права в управління іншим особам протягом 30 днів після призначення на посаду", - повідомляється на сайті НАЗК.
Згідно з приписами, Національне агентство вимагає провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
В агенстві додали, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання.
Як повідомлялося, 1 квітня завершився черговий етап подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Було подано 813,3 тис. декларацій.
Повна перевірка е-декларацій топ-чиновників за 2017 рік розпочалася 10 квітня.
Нагадаємо, новий законопроект, запропонований Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), значно скорочує кількість публічно доступної інформації у деклараціях чиновників, а також дозволяє правоохоронцям, які вирушають у відрядження в зону АТО, не декларувати своє майно.
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