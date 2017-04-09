Аваков, Пашинський і Насіров вирішили судитися з Саакашвілі
Проти Саакашвілі подали позови депутати Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Сергій Пашинський та Андрій Іванчук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова ДФС Роман Насіров, повідомляють "Українські новини" із посиланням на сайт Судової влади.
Позови розглядатимуть у вересні-жовтні, а також грудні поточного року.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк офіційно відмовився надати народному депутату, члену партії Рух нових сил Юрію Дерев'янку копію листа Генеральної прокуратури України, на підставі якого Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства.
Сам Саакашвілі заявив, що має намір оскаржити рішення позбавлення його українського громадянства в Європейському суді з прав людини.
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