Аваков: переговорів з Тимошенко про парламентську форму правління немає

"Народний фронт" не веде переговорів з "Батьківщиною" щодо внесення змін до Конституції і переходу до парламентської форми правління.

Коментуючи пропозицію лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко про перехід до парламентської форми правління, Аваков зазначив, що не знайомий з деталями, але підтримує ідею зміни Конституції з метою усунення дуалізму влади.

"Я завжди підтримую ідею парламентської республіки, коли йдеться про парламентсько-президентську республіку, де президент все-таки існує, він обирається прямим голосуванням людей і виступає візіонером, гарантом свобод і балансом для парламенту. Але при цьому президент не займається ні НКРЕ, ні призначенням комісій і прокурорів, не втручається у слідство, не керує Нацбанком і т.д. У цьому сенсі все, що сказала Тимошенко, мені симпатично", - зазначив Аваков у коментарі журналістам заявив один з лідерів НФ, глава МВС України Арсен Аваков, інформує "Інтерфакс-Україна".

При цьому, сам факт обговорення змін Конституції в бік "більшого балансу влади і усунення дуалізму влади" він назвав "позитивним кроком".

15 червня на всеукраїнському форумі "Новий курс України" лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про необхідність ввести в Україні парламентську форму правління канцлерського типу.

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не підпорядковується Петру Порошенку.

"Я не підпорядковуюся Петру Порошенку. Нам потрібна парламентська республіка. Україну на волі однієї людини не побудувати. Я твердо стою на своїй позиції по різних принципових питаннях, і намагаюся тримати баланс між гілками влади. Я б міг, використовуючи вашу термінологію, "злити" посаду під президентську вертикаль. Але я не думаю, що це пішло б на користь суспільству. І я не така людина. І це багатьом не подобається. Можливо, президенту це теж не подобається. Але у мене немає з ним війни. У мене з ним часті дискусії і робочі відносини. Нагадаю лише, що міністр внутрішніх справ не є підлеглим президента", - сказав глава МВС.