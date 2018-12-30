Аваков: Під час виборів монополія на силу буде виключно у поліції і Нацгвардії

Він додав, що в МВС "готові взяти на себе охорону ключових кандидатів"

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що під час виборчого процесу повна монополія на силу буде належати виключно Нацполіції та Нацгвардії.

"Жодних цивільних груп, "тітушек", "нацдружин", патріотичних активістів та інших. Попереджаю наперед - все буде дуже жорстко припинятися. ... Поліція не буде покривати жодні "каруселі", схеми, "сітки", не буде в цьому брати участі і буде припиняти усі незаконні схеми. Навіть якщо "сітки" і "каруселі" якось пов'язані з кимось із представників влади, це нічого не змінить у нашій реакції на них", - заявив глава МВС в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Аваков зазначив, що виборчі "сітки" працюють, коли "є "вища воля" і інвестиції великих коштів у купівлю голосів".

"За часів товариша Януковича МВС працювало з ним у спайці і тому такі схеми сходили з рук. МВС і Нацполіція не братимуть участі у жодній з таких схем. ... Якщо це дійде від "точки намірів" до "точки реалізації", незалежно від можливості конфлікту всередині коаліції, я займу однозначну позицію, і ми будемо діяти жорстко", - запевнив він.

Глава МВС також зазначив, що на виборах-2019, можливо, "будуть спроби атакувати і виборчі дільниці, і комісії, і багато ще чого".

"Ми забезпечили нормальне проведення виборів в 2014 році, маючи на порядок меншими можливостями, і точно знаємо, як провести їх зараз. Проводяться і технічні, і тактичні навчання, тренінги, підготовка співробітників. У нас буде дуже складне завдання, але, думаю, МВС повністю до нього готове", - заявив Аваков.

Також він додав, що в МВС "готові взяти на себе охорону ключових кандидатів", а поліція "буде жорстко реагувати на політичні ігри, що переходитимуть межі безпеки і законності".