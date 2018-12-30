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Аваков: Під час виборів монополія на силу буде виключно у поліції і Нацгвардії

Він додав, що в МВС "готові взяти на себе охорону ключових кандидатів"
Глава МВС Арсен Аваков заявив, що під час виборчого процесу повна монополія на силу буде належати виключно Нацполіції та Нацгвардії.
Аваков: Під час виборів монополія на силу буде виключно у поліції і Нацгвардії Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

"Жодних цивільних груп, "тітушек", "нацдружин", патріотичних активістів та інших. Попереджаю наперед - все буде дуже жорстко припинятися. ... Поліція не буде покривати жодні "каруселі", схеми, "сітки", не буде в цьому брати участі і буде припиняти усі незаконні схеми. Навіть якщо "сітки" і "каруселі" якось пов'язані з кимось із представників влади, це нічого не змінить у нашій реакції на них", - заявив глава МВС в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Аваков зазначив, що виборчі "сітки" працюють, коли "є "вища воля" і інвестиції великих коштів у купівлю голосів".

"За часів товариша Януковича МВС працювало з ним у спайці і тому такі схеми сходили з рук. МВС і Нацполіція не братимуть участі у жодній з таких схем. ... Якщо це дійде від "точки намірів" до "точки реалізації", незалежно від можливості конфлікту всередині коаліції, я займу однозначну позицію, і ми будемо діяти жорстко", - запевнив він.

Глава МВС також зазначив, що на виборах-2019, можливо, "будуть спроби атакувати і виборчі дільниці, і комісії, і багато ще чого".

"Ми забезпечили нормальне проведення виборів в 2014 році, маючи на порядок меншими можливостями, і точно знаємо, як провести їх зараз. Проводяться і технічні, і тактичні навчання, тренінги, підготовка співробітників. У нас буде дуже складне завдання, але, думаю, МВС повністю до нього готове", - заявив Аваков.

Також він додав, що в МВС "готові взяти на себе охорону ключових кандидатів", а поліція "буде жорстко реагувати на політичні ігри, що переходитимуть межі безпеки і законності".

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

 

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30 12 2018 10:40
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