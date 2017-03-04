Аваков показав свої фірми на Кіпрі, акції "Металіста" і заощадження в банках

В 2016 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков отримав більше 466 тис грн зарплати

Ще 22 тис грн він отримав від погашення вартості та купонів казначейських військових зобов'язань, йдеться в його електронній декларації.

Міністр є кінцевим бенефеціарним власником двох кіпрських фірм - Ulisse Management Limited і Fontana Management Limited. У його власності 12 акцій ФК Металіст вартістю три гривні і ТОВ Avitalia s.r.l. вартістю 8,8 млн грн.

Йому також належить ТОВ Трастова Компанія Авакова, яка перебуває в стадії ліквідації.

На банківських рахунках Авакова більше 950 тис грн, $175 тис і ще 200 тис грн в банківських дорогоцінних металах. Готівкою у міністра 15 тис грн, більше $12 тис, 65 тис євро, 870 тис британських фунтів, 315 тис канадських доларів, 96 тис. японських ієн.

У дружини міністра на рахунках 3,5 тис євро, більше мільйона гривень та більше $220 тис. У неї також $37 тис, 21 тис євро і 40 тис грн готівкових коштів.

В якості фінансових зобов'язань Аваков зазначив 148 тис грн дивідендів за рішенням загальних зборів Avitalia s.r.l, які не пройшли по рахунках в 2016 році.

У міністра є колекція вин - 760 пляшок, набори меблів і колекції монет, близько ста картин, а також бібліотека книг і журналів 18-21 століття, в якій вісім тисяч примірників.

Нагадаємо, в минулому році Аваков у декларації вказав колекцію живопису і гравюр у кількості 78 предметів, добірку поштових марок і більше двох тисяч монет України, Росії, Австрії, а також стародавнього Риму і 24 монети країн Європи та Америки періоду Нового часу.

Як повідомляв раніше iPress.ua, cвої декларації подали Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко, голова Радикальної партії Олег Ляшко, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва.