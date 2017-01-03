Аваков показав відео нападу на учасників блокади і запропонував як вирішити конфлікт

Глава МВС Арсен Аваков опублікував відео нападу "тітушек" на учасників блокади в Кривому Торці Донецької області.

Він також запропонував два варіанти вирішення конфлікту через транспортну блокаду.

На відео видно, як близько 20-ти "тітушок" в масках підбігають до учасників блокади з палицями і закидають їх камінням. Учасники блокади зробили кілька пострілів із рушниці в повітря, після цього нападники втекли.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

"Велике прохання до тих, хто блокує поїзда, деблокадникам, контрблокадникам і просто аферистам - кінчайте розігрувати вистави. Наймати тітушек і бійців з обох сторін. Застосовувати зброю і бензопили", - написав Аваков у Facebook.

Аваков також повідомив, що для вирішення конфлікту, на його думку, Кабмін повинен прийняти постанову, яка регулює порядок товарообміну з окупованими територіями, а Антитерористичний центр повинен прийняти рішення про порядок контролю над товаропотоком.

"Кабмін повинен невідкладно прийняти постанову, яка регулює порядок товарообміну з окупованими територіями... Я наполягаю на повній забороні товарообміну, крім товарів "критичного імпорту", що забезпечують нашу металургію і енергетику", - зазначив він.

Аваков також додав, що "Кабмін повинен доручити Мінпаливенерго в короткий термін представити програму диверсифікації паливної компоненти в рамках енергобалансу країни, що знижує до мінімуму залежність від антрацитового вугілля, що поставляється з окупованої території і Росії".

"АТЦ (Антитерористичний центр), який керує всіма операціями в зоні АТО, повинен прийняти рішення про порядок контролю над товаропотоком, на підставі постанови КМ, а також механізмом його контролю, в тому числі, і з боку громадських організацій і політичних партій, якщо є резонанс", - заявив Аваков.

Як повідомлялося, раніше у вівторок невідомі здійснили напад на блокпост учасників блокади ОРДЛО в Кривому Торці Донецької області. У штабі сказали, що то "тітушки".

Повідомлялося про двох травмованих під час нападу, але, за даними Нацполіції, постраждалі є з обох боків конфлікту.

Поліція також заявила, що затримала 37 нападників.

Блокувальники Донбасу кажуть, що за конфліктом у Кривому Торці стоїть поліція та МВС.