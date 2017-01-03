Аваков показав відео нападу на учасників блокади і запропонував як вирішити конфлікт
Він також запропонував два варіанти вирішення конфлікту через транспортну блокаду.
На відео видно, як близько 20-ти "тітушок" в масках підбігають до учасників блокади з палицями і закидають їх камінням. Учасники блокади зробили кілька пострілів із рушниці в повітря, після цього нападники втекли.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика:
"Велике прохання до тих, хто блокує поїзда, деблокадникам, контрблокадникам і просто аферистам - кінчайте розігрувати вистави. Наймати тітушек і бійців з обох сторін. Застосовувати зброю і бензопили", - написав Аваков у Facebook.
Аваков також повідомив, що для вирішення конфлікту, на його думку, Кабмін повинен прийняти постанову, яка регулює порядок товарообміну з окупованими територіями, а Антитерористичний центр повинен прийняти рішення про порядок контролю над товаропотоком.
"Кабмін повинен невідкладно прийняти постанову, яка регулює порядок товарообміну з окупованими територіями... Я наполягаю на повній забороні товарообміну, крім товарів "критичного імпорту", що забезпечують нашу металургію і енергетику", - зазначив він.
Аваков також додав, що "Кабмін повинен доручити Мінпаливенерго в короткий термін представити програму диверсифікації паливної компоненти в рамках енергобалансу країни, що знижує до мінімуму залежність від антрацитового вугілля, що поставляється з окупованої території і Росії".
"АТЦ (Антитерористичний центр), який керує всіма операціями в зоні АТО, повинен прийняти рішення про порядок контролю над товаропотоком, на підставі постанови КМ, а також механізмом його контролю, в тому числі, і з боку громадських організацій і політичних партій, якщо є резонанс", - заявив Аваков.
Як повідомлялося, раніше у вівторок невідомі здійснили напад на блокпост учасників блокади ОРДЛО в Кривому Торці Донецької області. У штабі сказали, що то "тітушки".
Повідомлялося про двох травмованих під час нападу, але, за даними Нацполіції, постраждалі є з обох боків конфлікту.
Поліція також заявила, що затримала 37 нападників.
Блокувальники Донбасу кажуть, що за конфліктом у Кривому Торці стоїть поліція та МВС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану