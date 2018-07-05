Аваков пообіцяв "принципову і швидку" реакцію правоохоронців на дискримінацію і антисемітизм
Про це Аваков заявив під час зустрічі з головним рабином Києва Іонафаном Беньяміном Марковичем, передає прес-служба МВС. Глава МВС обговорив з рабином недавні події в Україні, зокрема, публічні антисемітські заклики, які лунали під час масових акцій в Одесі 2 травня.
"Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція", - підкреслив Аваков і повідомив, що за фактом антисемітських висловлювань було почато провадження по 1 ч. ст. 161 Кримінального кодексу України - "Порушення расової, національної або релігійної рівноправності громадян".
"Україна - сучасна і демократична держава, в якій не місце переслідуваньням за етнічними ознаками та антисемітським закликам," - заявив він.
У сучасній Україні, упевнений міністр, неприпустимо, щоб кого-небудь з українських чи іноземних громадян дискримінували, залякували або переслідували за приналежність до іншого віросповідання, нації або культури.
"Всі такі злочинні прояви отримають принципову і швидку реакцію правоохоронних органів", - пообіцяв він.
Нагадаємо, що 2 травня в Одесі на "Марші українського порядку", організованого націоналістичними рухами, глава місцевого "Правого сектору" Тетяна Сойкіна закликала, аби місто "належало українцям, а не жидам".
Поліція Одеси розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян. У відповідь Сойкіна заявила, що її слова про євреїв, виголошені під час маршу 2 травня в Одесі, були вирвані з контексту.
Додамо, що раніше депутатка Львівської міської ради від "ВО "Свобода" Мар'яна Батюк поширила на своїй сторінці у Facebook привітання з днем народження Адольфа Гітлера.
Окрім того, в суботу, 28 квітня, у Львові відбувся марш до 75-ї річниці заснування дивізії "Галичина".
У посольстві США в Україні відреагували на прояви антисемітизму у Львові та Одесі.
Президент України Петро Порошенко заявив, що засуджує прояви антисемітизму, які мали місце на нещодавніх акціях у Львові та Одесі.
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