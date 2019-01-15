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Аваков пообіцяв всім кандидатам у президенти "захист, а не преференції"

У МВС узгодили механізми забезпечення громадської безпеки та законності виборів президента
Усі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".
Аваков пообіцяв всім кандидатам у президенти "захист, а не преференції" Фото: politeka.net

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами наради за погодженням механізмів забезпечення громадської безпеки та законності виборів президента.

"На нараді МВС за участю члена ЦВК, Громадянської мережі "Опора", членів колегії МВС і керівництва Національної поліції України погодили механізми забезпечення громадської безпеки та законності виборів. Будемо діяти скоординовано і рішуче. Всі кандидати отримають захист, а не преференції!", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що Аваков заявляв, що під час виборчого процесу повна монополія на силу буде належати виключно Нацполіції та Нацгвардії.

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15 01 2019 08:50
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