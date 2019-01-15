Аваков пообіцяв всім кандидатам у президенти "захист, а не преференції"

Усі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами наради за погодженням механізмів забезпечення громадської безпеки та законності виборів президента.

"На нараді МВС за участю члена ЦВК, Громадянської мережі "Опора", членів колегії МВС і керівництва Національної поліції України погодили механізми забезпечення громадської безпеки та законності виборів. Будемо діяти скоординовано і рішуче. Всі кандидати отримають захист, а не преференції!", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що Аваков заявляв, що під час виборчого процесу повна монополія на силу буде належати виключно Нацполіції та Нацгвардії.