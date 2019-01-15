ПОЛІТИКА НОВИНИУсі кандидати в президенти України "отримають захист, а не преференції".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков пообіцяв всім кандидатам у президенти "захист, а не преференції"
У МВС узгодили механізми забезпечення громадської безпеки та законності виборів президента
Фото: politeka.net
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за результатами наради за погодженням механізмів забезпечення громадської безпеки та законності виборів президента.
"На нараді МВС за участю члена ЦВК, Громадянської мережі "Опора", членів колегії МВС і керівництва Національної поліції України погодили механізми забезпечення громадської безпеки та законності виборів. Будемо діяти скоординовано і рішуче. Всі кандидати отримають захист, а не преференції!", - написав він у Twitter.
Нагадаємо, що Аваков заявляв, що під час виборчого процесу повна монополія на силу буде належати виключно Нацполіції та Нацгвардії.
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