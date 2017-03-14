Аваков попросив Садового не смітити по всій країні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з мером Львова Андрієм Садовим, під час якої вони обговорили проблему вивезення сміття.

Аваков заявив, що Міська влада Львова повинна краще контролювати процес вивезення з міста сміття, адже сміттєвози викидають його на узбіччя доріг по всій Україні.

"Я висловив претензію, що в нас величезні сміттєвози викидають сміття в поле в Житомирській, чи Запорізькій областях. Він мене попросив, щоб ці сміттєвози не блокувались, а я його попросив щоб документи оформлялись. Щоб було видно, куди вони їх везуть, а не в полі під Запоріжжям викидають. Ми технічно з’єднали виконавців, і вони з цим працюють", - сказав Аваков в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі "ZIK".

Він зауважив, що після цього разом із Садовим поїхали на розмову до президента Петра Порошенка, під час чого мова йшла про широкий спектр питань, втім жодних погроз з боку сторін не було.

Аваков також додав, що нічого не знає про підготовку повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину проти Садового.

"Ми не той орган, щоб це робити. Я чув це в той момент, коли проходили обшуки в прокуратурі Львівської області, чув багато іншого. Тому теоретично можливо, що буде якесь подання. А хто з чиновників ходить без подання? І на мене можливе подання. І про це регулярно пишуть", - підсумував Аваков.Нагадаємо, у Львові знову складається критична ситуація з вивозом сміття.

Львівська влада витратила близько 100 млн. грн. на вивезення сміття в інші регіони.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Врешті-решт, виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

Дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині.

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що потрібно щонайменше п'ять комплексів із сортування, переробки та захоронення відходів, щоб навести порядок зі сміттям у місті і області.