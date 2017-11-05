Аваков пояснив, чому у глави поліції Дніпропетровщини светр з "СРСР"
"Так, він сивий чоловік, так, він народився в СРСР, також як і я, і так, він вдягнув на себе в 2005 році светр збірної СРСР з хокею. У мене є плащ червоного кольору до п'ят збірної СРСР з велотреку, яку я свого часу спонсорував. І це підстава для того, щоб нести цю нісенітницю? Ця людина - патріот до мозку кісток!", – заявив глава МВС у четвер, відповідаючи на питання журналістів.
"При ньому Дніпро, а тоді ще Дніпропетровськ, перестав бути сепаратистським містом", - підкреслив міністр.
За його словами, пізніше, коли змінювали всю управлінську команду поліції, Глуховерю зняли з цієї посади, однак він продовжував добре нести службу в Університеті внутрішніх справ.
"І коли виникла така гостра ситуація, у нас не так багато офіцерів, які можуть тримати удар в такому серйозному регіоні, як Дніпропетровська область", - пояснив він рішення повернути Глуховерю на старий пост.
Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.
Згодом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про звільнення з посади начальника управління поліції Дніпровської області генерала Ігоря Репешко.
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