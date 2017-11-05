Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Аваков пояснив, чому у глави поліції Дніпропетровщини светр з "СРСР"

Аваков нагадав, що в 2014 році, відразу після революції гідності, призначив Глуховерю начальником ГУ НП у Дніпропетровській області "як професіонала і людину, яка в змозі взяти ситуацію під контроль"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заступився за нового начальника управління Нацполіції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю.
Аваков пояснив, чому у глави поліції Дніпропетровщини светр з "СРСР" Віталій Глуховеря. Фото: Роман Сініцин

"Так, він сивий чоловік, так, він народився в СРСР, також як і я, і так, він вдягнув на себе в 2005 році светр збірної СРСР з хокею. У мене є плащ червоного кольору до п'ят збірної СРСР з велотреку, яку я свого часу спонсорував. І це підстава для того, щоб нести цю нісенітницю? Ця людина - патріот до мозку кісток!", – заявив глава МВС у четвер, відповідаючи на питання журналістів.

"При ньому Дніпро, а тоді ще Дніпропетровськ, перестав бути сепаратистським містом", - підкреслив міністр.

За його словами, пізніше, коли змінювали всю управлінську команду поліції, Глуховерю зняли з цієї посади, однак він продовжував добре нести службу в Університеті внутрішніх справ.

"І коли виникла така гостра ситуація, у нас не так багато офіцерів, які можуть тримати удар в такому серйозному регіоні, як Дніпропетровська область", - пояснив він рішення повернути Глуховерю на старий пост.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Згодом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про звільнення з посади начальника управління поліції Дніпровської області генерала Ігоря Репешко.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2017 13:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.