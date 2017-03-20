Аваков про інцидент з Парасюком на блокпосту: Це дуже небезпечне явище для всієї країни

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков різко розкритикував народного депутата Володимира Парасюка за інцидент на блокпосту поблизу Слов'янська Донецької області.

"Ми мали ситуацію, при якій група самовпевнених молодиків на чолі з народним депутатом, прийняла рішення протистояти поліції. І я вважаю, що це найбільша проблема того вечора", - сказав Аваков в ефірі телеканалу Інтер.

За його словами, "хтось привласнив собі право не підкорятися законам і застосовувати насильство".

"Вважаю неприпустимим, коли народний депутат, розмахуючи скоринкою з одного боку, з іншого боку – б'є служителя закону або державного службовця, прекрасно знаючи, що в силу своїх обов'язків, неможливо опонувати народному депутату. Вважаю, що це явище - дуже небезпечне, насправді, для всієї країни в цілому. Тому наполягаю, щоб цим фактом була дана відповідна оцінка", - заявив Аваков.

Глава МВС висловив упевненість в тому, що Парасюк діяв з "особливим викликом, демонстративним".

"Якщо суспільство з цим мириться, якщо поліцейська система з цим мириться - це означає, що суспільству не потрібна поліція, суспільству не потрібен порядок. Суспільству потрібен матрос Желєзняк в особі пана Парасюка або в особі афериста (народного депутата Семена) Семенченка - хтось з них. Тут давайте визначимося: або ми хочемо, щоб закон підтримувався силами правопорядку, які уповноважені державним апаратом, обраним народом, або на вулицю час від часу буде виходити новоявлений батько Махно, якийсь матрос Желєзняк, яка-небудь людина, яка буде говорити: у мене є мандат, я вас не слухаю , я – закон тут. Я не думаю, що з цим хтось готовий миритися", - заявив Аваков.

Нагадаємо, за версією поліції, 14 березня близько 19:00 через блокпост на в'їзді в Слов'янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебувало понад 35 осіб, які відмовилися проходити стандартну перевірку і спровокували конфлікт. Народний депутат Володимир Парасюк нібито з погрозами і лайкою почав ображати поліцейських і намагався своїми діями спровокувати бійку. Потім, як повідомляють в поліції, група людей напала на поліцейських, прорвавши блокпост. Один співробітник нібито був збитий машиною Парасюка.

Парасюк цю версію спростовує, заявляючи про провокації з боку правоохоронців.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом травмування сімох поліцейських на блокпосту поблизу Слов'янська.