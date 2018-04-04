Аваков про прорив Саакашвілі: прикордонники мені дзвонили і питали: "Нам відкривати вогонь?"

Глава МВС Арсен Аваков розповів чому прикордонники не зупинили прорив прихильниками Міхеїла Саакашвілі державного кордону у вересні 2017 року.

"Був вибір: або криваве зіткнення, або те, що трапилося. прикордонники мені дзвонили і питали: "Нам відкривати вогонь?". Я відповідав: "Ви що, ідіоти? Ні звичайно!". І ось давайте вирішимо: це я дозволив кільком пройдисвітам публічно порушити кордон України, або треба було, щоб там було 15 трупів?", - наголосив Арсен Аваков в інтерв'ю "ЛІГА.net".

У свою чергу, журналіст вказав міністру, що за аналогічної ситуації у США "були б трупи".

"Ймовірно! Думаю, на жаль, в наступний раз, при подібній спробі - трупи будуть і в Україні... Але в тій ситуації я прийняв таке рішення - не допустити крові. Але я не думаю, що вчинок Саакашвілі приніс йому щастя і успіх. Ми пройшли безпрецедентну кількість судів на шляху видворення з країни цієї людини яка порушила кордон. І судова процедура пройшла бездоганно", - запевнив глава МВС.

Нагадаємо, що адвокат Саакашвілі Роман Чорнолуцький заявляє, що екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі "найближчим часом" знову хоче повернутися в Україну.