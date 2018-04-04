Аваков про успішність реформ: А реформа суспільства відбулася, чи провалилася?
"Поліція змінюється і розвивається як частина суспільства. І немає чарівної палички, щоб зміни настали миттєво - у відриві від того, що відбувається в суспільстві і як в казці негайно "по щучому велінню". Поліція теж частина нашого суспільства, і процес її реформи триває. Зміни, що вже відбулися - фундаментальні, але це важкий шлях змін, за яким потрібно йти - крок за кроком. І він займе кілька років. Дуже важливо, при цьому, не реагувати на політичну кон'юнктуру, або завивання чергового політика або блогера-популіста. Потрібно робити те, що повинен, виховувати нові кадри і результат з кожним місяцем буде все більш відчутний. Реформа відбулася і вона триває", - наголосив Аваков в інтерв'ю "ЛІГА.net".
"Важливо, що ми не розраховуємо тільки на ці, обмежені у часі кадрові кампанії. Процес кадрової ревізії і очищення - це довга і системна робота. Ми повністю оновили Департамент внутрішньої безпеки, завели туди нових, добре підготовлених співробітників і ця служба працює дуже ефективно. В середньому, кожні два дні за підозрою в корупції, через посадові правопорушення затримується співробітник поліції - це близько 200 чоловік в рік. Багато чи мало? Якщо порівняти з 2010-м роком - різниця в 30 разів!", - додав глава МВС.
"Ми прийняли рішення прийняти абсолютно нову ідеологію: вибудувати систему, в якій МВС - цивільне відомство європейського типу - менеджер самостійних органів виконавчої влади. Я став першим міністром МВС, який відмовився від величезного числа повноважень, передав тактичне управління Нацполіцією, гвардією, прикордонною службою - професійним командирам. А сам став координатором і супервайзером, який лобіює і контролює ці органи і визначає стратегію реалізації державної політики у сфері внутрішніх справ", - заявив Аваков.
"При цьому, ми ліквідували найодіозніші і корупційно-ємні підрозділи, з якими всі стикалися на побутовому рівні: ДАІ, МРЕВ, транспортну і ветеринарну міліцію. І створили замість них сучасні структури державного сервісу: функції ДАІ тепер виконують патрульна і дорожня поліція (18 тисяч - нових молодих поліцейських, набраних за конкурсом), пострадянські МРЕВ замінили сервісні центри МВС - замість дратівливої процедури, як це було раніше для всіх автовласників - open speace, чітка процедура і комфортні умови, онлайн-сервіс. Цього року закриються останні відділення старого типу і цей етап змін буде завершено", - резюмував міністр.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також розповів, що кількість старих спецназівців (2013 року) в структурі нинішнього спецназу поліції сьогодні становить трохи менше 30%.
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