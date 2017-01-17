Аваков прогнозує повернення контролю над кордоном на Донбасі вже цього року, - ВІДЕО
"Потрібно бути готовим до процедур і заходів деокупації Донбасу. Я впевнений, що перед нами постане завдання просто зараз, у 2017 році, коли ми повинні будемо вийти на міжнародно визнані державні кордони. Процесом деокупації на Донбасі будуть займатися поліцейські, гвардійці, органи юстиції, органи влади, але першими висуватимуться прикордонники", - сказав на колегії Держприкордонслужби України у вівторок, інформує LB.
За його словами, коли буде прийнято політичне рішення, у прикордонників буде не більш ніж два тижні, щоб повернутися на кордон.
"Це не моя пропагандистська заява чи якась ідея фікс. Це реальність, з якою нам незабаром доведеться зіткнутися, і держава повинна розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і волю до забезпечення цього процесу", - сказав голова МВС.
Раніше, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука запевнив, що звільнення окупованих територій Донбасу українською стороною розпочнеться восени 2017 року.
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