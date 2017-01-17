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Аваков прогнозує повернення контролю над кордоном на Донбасі вже цього року, - ВІДЕО

"Це не моя пропагандистська заява чи якась ідея фікс. Це реальність"
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Україна може повернути під свій контроль кордон на Донбасі вже у 2017 році.
Аваков прогнозує повернення контролю над кордоном на Донбасі вже цього року, - ВІДЕО Арсен Аваков. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Потрібно бути готовим до процедур і заходів деокупації Донбасу. Я впевнений, що перед нами постане завдання просто зараз, у 2017 році, коли ми повинні будемо вийти на міжнародно визнані державні кордони. Процесом деокупації на Донбасі будуть займатися поліцейські, гвардійці, органи юстиції, органи влади, але першими висуватимуться прикордонники", - сказав на колегії Держприкордонслужби України у вівторок, інформує LB.

За його словами, коли буде прийнято політичне рішення, у прикордонників буде не більш ніж два тижні, щоб повернутися на кордон.

 

"Це не моя пропагандистська заява чи якась ідея фікс. Це реальність, з якою нам незабаром доведеться зіткнутися, і держава повинна розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і волю до забезпечення цього процесу", - сказав голова МВС.

Раніше, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука запевнив, що звільнення окупованих територій Донбасу українською стороною розпочнеться восени 2017 року.

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17 01 2017 14:42
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