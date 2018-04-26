Аваков прокоментував розгін табору ромів у Києві

Перед законом всі вони суто – або громадяни України, або іноземці, або особи без громадянства

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав дискримінацією, залякуванням та переслідуванням інцидент з розгоном табору ромів на Лисій горі у Києві.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Нападати на жінок і дітей, погрожувати їм, травити їх сльозогінним газом, псувати їхнє майно і загалом ставитися до них, як до тварин через етнічну приналежність – це середньовічне дикунство", - заявив Аваков.

Він додав, що перед законом всі вони суто – або громадяни України, або іноземці, або особи без громадянства.

Аваков наголосив, що розгін націоналістами табору ромів у Києві буде розслідувати поліція, а винних притягнуть до відповідальності.

Як повідомлялося, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація С14 розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.