CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав дискримінацією, залякуванням та переслідуванням інцидент з розгоном табору ромів на Лисій горі у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков прокоментував розгін табору ромів у Києві
Перед законом всі вони суто – або громадяни України, або іноземці, або особи без громадянства
Арсен Аваков. Фото: unian.net
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Нападати на жінок і дітей, погрожувати їм, травити їх сльозогінним газом, псувати їхнє майно і загалом ставитися до них, як до тварин через етнічну приналежність – це середньовічне дикунство", - заявив Аваков.
Він додав, що перед законом всі вони суто – або громадяни України, або іноземці, або особи без громадянства.
Аваков наголосив, що розгін націоналістами табору ромів у Києві буде розслідувати поліція, а винних притягнуть до відповідальності.
Як повідомлялося, у суботу, 21 квітня, націоналістична організація С14 розповіла, що змусила ромів піти геть з табору на Лисій горі, після чого спалила їхні намети та речі.
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