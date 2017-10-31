Аваков прокоментував справу НАБУ проти сина

Баланс у політичній системі буде збережено, заявив один з лідерів НФ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав зрозуміти, що не має наміру розвалювати коаліцію у Верховній Раді. При цьому він натякнув, що затримання Національним антикорупційним бюро його сина пов'язане з бажанням МВС домогтися незаангажованості антикорупційних органів.

Один з лідерів "Народного фронту" написав у Facebook: "Усі процедури, інтриги і потуги нацькувати одних на інших, похитнути мою емоційну стабільність і принципи - марні".

НАБУ і САП, на думку міністра, не повинні бути "органами під впливом політичних груп і інтересів".

"Не повинні мати політичних інтересів і позицій піару. Вони повинні бути органом юриспруденції - у найвищій мірі суворості і відповідності до Закону, а не застосовувати метод натяжок і припущень, як у випадку з моєю родиною - на догоду чиїмсь політичним інтересам. Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді", - зазначив Аваков.

"Усім тим, хто хоче використовувати цю ситуацію з піар-метою, заради власних політичних амбіцій або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань, відповім ще раз - не вдасться. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття. Це стосується і балансу в політичній системі загалом, і в антикорупційних органах зокрема", - додав міністр.

Аваков заявив, що антикорупційний суд повинні швидко сформувати.

"А от баланс незалежності і незаангажованості в молодих антикорупційних органах повинен бути відновлений. І переконаний - ми зможемо це збалансувати!" - додав він.

"Повторюся - тиск на мене з боку організаторів сьогоднішніх дій проти мого сина і моїх колишніх підлеглих не пройде. Сподіваюся на адекватний судовий процес, в якому Олександр візьме участь - розставить усе по місцях! Я не розмінював і не розміняю на "рішалово" ні своїх правил, ні своїх принципів!" - підсумував він.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Як відомо, співробітники НАБУ проводять обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року. Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Раніше бюро засекретило всю інформацію щодо розслідування справи про розкрадання в МВС під час закупівлі тактичних рюкзаків для потреб міністерства.

Навесні 2016 року Національне антикорупційне бюро отримало в підслідність провадження щодо розкрадання у великих розмірах та зловживання службовим становищем у керівній структурі МВС при закупівлі за захищеною ціною 6000 тактичних рюкзаків для потреб підрозділів в АТО. 23 березня 2016 року за рішенням суду детективи НАБУ отримали доступ до рахунків компанії "Дніпровенд", яку пов'язують з сином голови МВС Олександром Аваковим. Розслідування справи триває вже майже рік.

Нагадаємо, в лютому нинішнього року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії тактичних рюкзаків для підрозділів відомства за очевидно завищеною ціною.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

