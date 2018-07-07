Аваков пропонує обмежити в'їзд до країн ЄС для українських неонацистів

"Потрібно створити атмосферу в суспільстві, що бути неонацистом - нецікаво й невигідно"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обговорив з послами й дипломатами країн G7 розслідування поліцією нападів на поселення ромів.

"Ми багато уваги приділяємо неонацистським організаціям. У суспільстві повинна бути створена атмосфера, коли бути прихильником таких рухів - нецікаво й невигідно. Реакція на дії таких організацій з боку міжнародних партнерів повинна бути така ж, як й на кримінальні елементи, - обмеження в'їзду у цивілізований світ. Зараз ми ведемо такі переговори з представниками іноземних держав", - зазначив Аваков, повідомляється на сайті МВС.

За його словами, під час підготовки до погромів поселень ромів створюються точні копії нацистських сайтів російських організацій, котрі закликають молодь, переважно школярів, до незаконних дій.

"На сайті з'являється модератор, який привертає туди молодь. Потім вони збирають групу наших українських підлітків, стимулюють їх до незаконної дії, а потім зникають. Львівський випадок це дуже яскраво й докладно демонструє. 17-річному хлопцю цікаво приєднатися до якоїсь футбольної тусовки, взяти участь в бійці ... На сьогоднішній день для нього це "пригода" - умовно кажучи, два дні у в'язниці, але якщо він буде знати, що через це його не пустять у цивілізовані країни - це буде додаткова превенція", - сказав Аваков.

"Я пропоную застосувати механізм тиску на цих молодих нацистів - додаткові обмеження на в'їзд до країн ЄС", - додав голова МВС.

Він також зазначив, що тема участі школярів у нападі на поселення ромів обговорювалася з міністром освіти Лілією Гриневич.

Нагадаємо, що 23 червня у Львові під час нападу на табір ромів вбили людину й поранили ще чотирьох. За нападом стоїть неонацистська неформальна організація "Твереза й зла молодь".

У квітні-червні відбулося ще мінімум три напади на ромські тимчасові поселення, за якими стояли праворадикали з "С14" й "Національних дружин".