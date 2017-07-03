Аваков вимагає закрити "Сбербанк Росії" в Україні
"Питання – скільки треба часу Національному банку України, щоб ввести санкції відносно Сбербанка Росії, що працює в Україні??? Вважаю за необхідне негайну реакцію НБУ!", - написав на своїй сторінці у Facebook.
"Сбербанк Росії повинен припинити свою роботу в Україні! Нехай насолоджуються "фінансовим раєм" за законами самозваних ДНР і ЛНР", - додав Аваков.
Аваков додав, що "банк, що підтримує засуджена світовою спільнотою – визнання документів маріонеткових режимів і анексію українських територій - не може вести роботу в Україні".
Нагадаємо, російський Сбєрбанк приступив до обслуговування в своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".
Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.
18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".
Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.
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