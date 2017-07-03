Аваков вимагає закрити "Сбербанк Росії" в Україні

Глава МВС просить НБУ ввести санкції проти "Сбербанка", через рішення приймати паспорти "ДНР / ЛНР"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить запровадити санкції щодо російського "Сбербанку", який заявив, що обслуговує клієнтів із паспортами терорганізацій "ДНР" і "ЛНР".

"Питання – скільки треба часу Національному банку України, щоб ввести санкції відносно Сбербанка Росії, що працює в Україні??? Вважаю за необхідне негайну реакцію НБУ!", - написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сбербанк Росії повинен припинити свою роботу в Україні! Нехай насолоджуються "фінансовим раєм" за законами самозваних ДНР і ЛНР", - додав Аваков.

Аваков додав, що "банк, що підтримує засуджена світовою спільнотою – визнання документів маріонеткових режимів і анексію українських територій - не може вести роботу в Україні".

Нагадаємо, російський Сбєрбанк приступив до обслуговування в своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.