Аваков розповів про деталі контракту на купівлю позашляховиків для поліції, яким зацікавилося НАБУ
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у відповідь на розслідування Національного антикорупційного бюро.
"Додаткова угода до договору передбачає зниження ціни для української поліції на 13%, що в абсолютних цифрах дає економію 124 млн грн. Таким чином, за попередніми розрахунками, Нацполіція отримує можливість закупити додатково близько 90 автомобілів", - написав Аваков в Facebook.
Міністр також зазначив, що закупівля додаткових машин пройде за конкурентною процедурою через систему публічних електронних закупівель ProZorro.
"Згідно з додатковою угодою, відповідна частина суми, перерахованої відповідно до договору офіційного імпортеру компанії Mitsubishi Motors Corporation в Україні – ТОВ "Ем Ем Сі Україна", буде повернуто на рахунок НПУ України протягом 15 робочих днів буде використана в рамках нової закупівлі близько 90 автомобілів", - уточнив глава МВС.
Нагадаємо, напередодні організація Transparency International Україна повідомила, що 23 січня детективи НАБУ почали досудове розслідування за фактом закупівлі гібридних позашляховиків для поліцейських за ознаками ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовими особами своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинили тяжкі наслідки).
Мова йде про придбання 651 позашляховика. Сума контракту склала 959,4 млн. грн.
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