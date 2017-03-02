Аваков розповів про деталі контракту на купівлю позашляховиків для поліції, яким зацікавилося НАБУ

Національна поліція отримала документальне підтвердження про надання корпорацією Mitsubishi Motors знижки в 13% на партію автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV, які закуповувалися для потреб відомства.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у відповідь на розслідування Національного антикорупційного бюро.

"Додаткова угода до договору передбачає зниження ціни для української поліції на 13%, що в абсолютних цифрах дає економію 124 млн грн. Таким чином, за попередніми розрахунками, Нацполіція отримує можливість закупити додатково близько 90 автомобілів", - написав Аваков в Facebook.

Міністр також зазначив, що закупівля додаткових машин пройде за конкурентною процедурою через систему публічних електронних закупівель ProZorro.

"Згідно з додатковою угодою, відповідна частина суми, перерахованої відповідно до договору офіційного імпортеру компанії Mitsubishi Motors Corporation в Україні – ТОВ "Ем Ем Сі Україна", буде повернуто на рахунок НПУ України протягом 15 робочих днів буде використана в рамках нової закупівлі близько 90 автомобілів", - уточнив глава МВС.

Нагадаємо, напередодні організація Transparency International Україна повідомила, що 23 січня детективи НАБУ почали досудове розслідування за фактом закупівлі гібридних позашляховиків для поліцейських за ознаками ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовими особами своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинили тяжкі наслідки).

Мова йде про придбання 651 позашляховика. Сума контракту склала 959,4 млн. грн.