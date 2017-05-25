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Аваков розповів, скільки коштувала спецоперація затримання екс-податківців

Наразі сума застав, які суд встановив затриманим, перевищила 200 млн грн
Витрати на спецоперацію МВС щодо затримання екс-податківців часів Януковича склали 330 тис. грн
Аваков розповів, скільки коштувала спецоперація затримання екс-податківців Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною", повідомляє "24 канал".

"330 тис. грн склали видатки в день операції", - заявив він.

Крім того, Аваков повідомив, що наразі сума застав, які суд встановив затриманим, перевищила 200 млн грн.

Разом з тим, сума звинувачення досягає 96 млрд грн.

Як відомо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.

 

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