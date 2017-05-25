Аваков розповів, скільки коштувала спецоперація затримання екс-податківців
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною", повідомляє "24 канал".
"330 тис. грн склали видатки в день операції", - заявив він.
Крім того, Аваков повідомив, що наразі сума застав, які суд встановив затриманим, перевищила 200 млн грн.
Разом з тим, сума звинувачення досягає 96 млрд грн.
Як відомо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.
Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.
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