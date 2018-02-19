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Аваков скасував наказ про нагородження зброєю чоловіка, який стріляв у поліцейського

Наказ відмінено, зброю вилучено
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що скасував власний наказ про нагородження вогнепальною зброєю екс-бійця добровольчого батальйону "Донбас" Олександра Федорченка, якого підозрюють у пораненні поліцейського.
Аваков скасував наказ про нагородження зброєю чоловіка, який стріляв у поліцейського Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Про це він написав у коментарі на своїй сторінці у Facebook.

"Так нагородна (зброя – ред.), людина тоді заслужила бойовими діями, на жаль, це нічого не змінює. Наказ відмінено, зброю вилучено", - повідомив глава МВС.

Нагадаємо, 15 лютого біля будівлі суду, де розглядалося клопотання про арешт мера Одеси Геннадія Труханова, сталася стрілянина, внаслідок якої був поранений поліцейський. Стрільця затримали, поліцейського з вогнепальними пораненнями ніг доставили в лікарню.

Загалом в управління поліції доставили 36 осіб, трьох з яких затримали, стосовно інших правоохоронці встановили анкетні дані і відпустили.

Поліція відкрила кримінальні справи за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обурений м'яким покаранням для Олександра Федорченка, який 15 лютого завдав вогнепального поранення співробітникові поліції біля Солом'янського суду. Він вважає, що його не можна було відпускати на поруки народних депутатів, і пригрозив зняти охорону з судів.

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19 02 2018 20:58
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