Аваков: українські правоохоронці отримають турецькі засоби зв'язку, - ФОТО

Міністр внутрішніх справ заявив, що українські правоохоронці отримають засоби зв’язку, які виробляються в Туреччині.

"Як підсумок тривалої роботи з турецькою компанією "Aselsan", ми підписали Угоду про придбання засобів зв'язку. Конкурс на постачання цих засобів для України тривав між декількома світовими лідерами. Але саме "Aselsan" запропонували найкращі якісні та кількісні показники. Інших деталей цього контракту ми не будемо розголошувати, бо це державна таємниця", ‑ зазначив Арсен Аваков сьогодні, 10 жовтня, під час виставки "Зброя та безпека – 2017".

Поставка систем зв'язку в рамках контракту призначена на 2018 рік, повідомляється на сайті МВС України.



Фото: Фото Андрій Новицький mvs.gov.ua



Фото: Фото Андрій Новицький mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ наголосив, що зброя і амуніція відіграють важливу роль у підготовці особового складу, але не менш значимою є також мотивація бійців.

"Особливу увагу ми звертаємо на мотивацію нашого особового складу. Звісно, що вони будуть забезпечені всім необхідним", ‑ зазначив він.

У свою чергу, секретар РНБО Олександр Турчинов сказав, що з перших днів війни в оборонному секторі пріоритетом стало партнерство державних та приватних фірм.



Фото: Фото Андрій Новицький mvs.gov.ua

"Четвертий рік продовжується агресія Росії і ми мусимо розраховувати на власні сили. Головна відмінність нашої техніки полягає в тому, що вона проходить випробування не лише в лабораторіях, але й в бойових умовах", ‑ зауважив Олександр Турчинов.



Фото: Фото Андрій Новицький mvs.gov.ua



Фото: Фото Андрій Новицький mvs.gov.ua

Арсен Аваков розповів, що на виставці "Зброя та безпека – 2017" представлені як нові зразки техніки та амуніції для правоохоронців, так і екземпляри попередніх поколінь, які пройдуть модернізацію.

"Сьогодні тут представлені комплекти форми, які будуть базовими для поліції та гвардії у 2018 році. А також ми ознайомились з новою моделлю автомобіля "Варта" та обговорили модернізацію попередніх поколінь цих авто", ‑ сказав міністр внутрішніх справ.

Арсен Аваков наголосив, що у бюджеті на наступний рік закладені витрати на придбання гелікоптерів для Національної гвардії.

Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека – 2017" вже чотирнадцятий раз проводиться в Києві. Традиційно тут представлені найкращі екземпляри української та іноземної зброї та спеціальної техніки.

Особливу увагу вітчизняних та міжнародних експертів приваблює озброєння і екіпірування правоохоронних органів та засоби забезпечення прикордонного контролю.

Серед організаторів виставки також і Міністерство внутрішніх справ. Відомство представлене науково-виробничим об'єднанням "Форт", Державним науково-дослідним інститутом МВС та поліцією охорони. Окрім цього, свої стенди представили Національна академія внутрішніх справ та Львівський національний університет внутрішніх справ.

Цього року був представлений оновлений бронеавтомобіль "Варта", який вже здобув визнання на виставці озброєння у Франції. Машина сконструйована і виготовлена на виробничому підприємстві "Українська бронетехніка". У базовій комплектації бронеавтомобіль має значний арсенал функцій: централізована автоматична система підкачки шин, фільтровентиляційна установка, система пожежогасіння в моторному відділенні та відділенні десанту, витяжку порохових газів, камери переднього і заднього виду. Все це в комплекті з потужним позашляховим шасі і броньованим корпусом робить СБА "ВАРТА" дуже привабливим на ринку озброєння.



Фото: Фото Андрій Новицький mvs.gov.ua



Фото: Фото Андрій Новицький mvs.gov.ua



Фото: Фото Андрій Новицький mvs.gov.ua



Фото: Фото Андрій Новицький mvs.gov.ua

В Україні бронеавтомобілі "Варта" використовують гвардійці та підрозділи поліції особливого призначення.

Нагадаємо, що компанія Збройних сил Туреччини Aselsan є найбільшою в країні по виробництву оборонної електроніки, комунікаційних та інформаційних технологій, безпілотних систем, військово-морських і збройових систем, протиповітряних і ракетних систем тощо.