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Аваков: В Україні стає безпечніше, і зворотного процесу вже не буде

Міністр заявив про збільшення рівня довіри людей до служб МВС
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рівень безпеки громадян в Україні поступово зростає, і зворотного процесу вже не буде.
Аваков: В Україні стає безпечніше, і зворотного процесу вже не буде Арсен Аваков. Фото: thekievtimes.ua

На думку Авакова про те, що рівень безпеки зростає, свідчить, зокрема, те, що зменшується кількість як майнових злочинів, так і тих, що загрожує життю і здоров'ю людини. Поряд з цим зростає рівень розкриття та притягнення злочинців до відповідальності, повідомляє "112 Україна".

Незважаючи на важку криміногенну ситуацію, за словами Авакова, вдалося досягти зменшення рівня злочинності в громадських місцях та на вулицях майже на чверть. Суттєво знизилася кількість автомобільних крадіжок - на 27% менше ніж у 2016 році.

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"Це означає, що рівень безпеки наших громадян поступово зростає. Упевнений, що зворотного процесу вже не буде", - сказав Аваков.

Також Аваков акцентував уагу на тому, що в Україні збільшився рівень довіри до служб Міністерства внутрішніх справ. 

"Я вважаю, що нам вдалося дотриматися основного вектору наших зусиль - забезпечення безпеки людини, невідкладне реагування на загрозу її інтересам, підвищення якості послуг у системі МВС. Як результат, можемо констатувати високий рівень суспільної довіри до всіх служб, які входять до сфери відповідальності МВС", - сказав Аваков.

Він повідомив дані про рівень довіри до служб МВС, посилаючись на результати соціологічного опитування, яке було проведено в жовтні 2017 року:

Національна гвардія - 52,6%, ДержНС - 50,5%, Державна прикордонна служба - 46,4%, Національна поліція в цілому - 39,3%, Патрульна поліція зокрема - 40,9%.

"Всі ці показники значно вищі, ніж ті, що були у період до реформ", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оцінив свободу слова в Україні на "п'ять з плюсом".

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27 01 2018 11:38
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