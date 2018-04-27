Аваков виключає відновлення Бочковського на посаді глави ДержНС
"Ця людина ні морально, ні етично, ні законно не має права заявляти про поновлення на посаді. Він не буде поновлений на посаді. Ми не маємо на те ні юридичних підстав, ні етичних підстав. Людина другий рік знаходиться на лаві підсудних, обвинувачується по цілому ряду статей і злочинів", - сказав Аваков під час брифінгу у п'ятницю, передає "112 Україна".
Він додав, що в Україні така судова система, що іноді "відбуваються казуси".
"Ми бачимо бахвальство, яке демонструється. Це бахвальство не дасть нічого, усе буде на своїх кругах, і я думаю, що справедливість візьме гору", - зазначив міністр.
Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".
Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.
МВС підозрює зазначених чиновників у вимаганні грошей та земельних ділянок.
Вчора, 26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.
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