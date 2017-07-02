Аваков запропонував Кабміну обрати главою Нацполіції Князєва
"Сьогоднішнім вечором вніс прем'єр-міністру Володимиру Гройсману кандидатуру Сергія Князєва на призначення голови Національної поліції України. Прем'єр-міністр прийме рішення про внесення поданої кандидатури на завтрашнє засідання Кабінету Міністрів України", - написав Аваков у Facebook.
За його словами, кандидатуру він вибрав за результатами проведеного конкурсу, враховуючи думки членів комісії.
Зазначимо, що до сьогоднішнього дня генерал поліції Сергій Князєв очолював Департамент карного розшуку НПУ.
З 1995 року системно працював у карному розшуку – від оперуповноваженого в Білій Церкві до начальника управління Угро в Київській області. Кандидат юридичних наук.
Останні три роки – роки війни, випробувань та перелому правоохоронної системи і найскладнішого періоду запуску глобальної реформи – Сергій Князєв ефективно працював в самих складних областях: очолював обласні управління поліції в Закарпатській, Рівненській, працював у Київській і Донецькій областях.
За мужність і героїзм, проявлені при захисті суверенітету і територіальної цілісності України в грудні 2014 року Князєв Сергій Миколайович нагороджений Орденом Данила Галицького.
Нагадаємо, консультативна комісія визначила фінальну трійку претендентів на посаду голови Національної поліції.
Станом на 13 січня кількість претендентів на посаду перевищувало 60 осіб. Кілька фаворитів конкурсу, в тому числі в.о. глави Нацполіціі Вадим Троян та глава київської поліції Андрій Крищенко, відмовилися від боротьби.
Згодом адвокат Олексій Шевчук, якого було запрошено до фінального етапу конкурсу з обрання кандидата на посаду глави Нацполіції, теж зняв свою кандидатуру з конкурсу.
Відтак, 26 січня список скоротили до 10 осіб.
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