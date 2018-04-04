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Аваков: Я ніколи не брав у Коломойського гроші, а він зі мною їх не заробляв, ні в бізнесі, ні в політиці

"У Нацполіціі немає справ проти Коломойського, тому я дозволяю собі з ним розмовляти"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про свої відносини з мільярдером Ігорем Коломойським.
Аваков: Я ніколи не брав у Коломойського гроші, а він зі мною їх не заробляв, ні в бізнесі, ні в політиці

"Я регулярно з ним (Коломойським, - ред.) спілкуюся. Напевно, раз в пару тижнів. Він дзвонить, питає: "А як вам телешоу на нашому каналі?". І все в такому дусі. Це дуже кумедні розмови, якщо хто-небудь слухає. Але вони малопродуктивні, не про політику, тому, напевно, ніхто їх не публікує (сміється)", - розповів розповів Арсен Аваков в інтерв'ю "ЛІГА.net".

"Нас з ним пов'язує 2014 рік. Нас пов'язує Дніпро, коли там була напружена ситуація. Його тверда позиція патріота і рішучої людини тоді - дорогого вартує, і я цього ніколи не забуду", - додає глава МВС.

"А ще я ніколи не брав у нього гроші, а він зі мною їх не заробляв, ні в бізнесі, ні в політиці. Тому у мене є можливість спокійно з ним розмовляти, а у нього є можливість спокійно розмовляти зі мною. Те, що відбувалося з боргами, дивідендами "Укрнафти", за такою самою процедурою по "ПриватБанку" - це дискусії, які у нас були постійно. У нього є свої позиції, у мене свої", - заявив Аваков.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.

НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.

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04 04 2018 17:42
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