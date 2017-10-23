Аваков заперечив конфлікт з Порошенком через намети під Радою
"Насправді обговорення, звісно, були, але ніякого конфлікту з Президентом України я не маю. Ми цілком дружньо зідзвонюємося, наші відносини цілком дружні і, я б сказав, товариські", - заявив Аваков в ефірі телеканалу "112 Україна".
Водночас Аваков підкреслив, що має свою точку зору з низки питань, і його думка може викликати у Президента та інших чиновників бажання подискутувати.
"І ці обговорення не відбуваються гладко, але вони відбуваються абсолютно в рамках нормальної робочої дискусії. І такого як "ах, вони посварилися і один в одного кинули склянку води" немає", - резюмував він.
Як повідомляла "Українська правда", Порошенко й Аваков посварилися через те, що мітингувальникам вдалося встановити намети під парламентом. За даними УП від джерел в оточенні обох політиків, 17 жовтня Порошенко зібрав на Банковій керівників поліції і главу МВС. Президент був роздратований через те, що людям Саакашвілі і Семенченко вдалося встановити намети на Грушевського.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже був змушений заперечувати наявність у нього конфлікту із Президентом Петром Порошенком.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків