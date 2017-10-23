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Аваков заперечив конфлікт з Порошенком через намети під Радою

Міністр підтвердив, що мала місце дискусія
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджує, що ніякого конфлікту через намети під Верховною Радою у нього з Президентом Петром Порошенко не виникало.
Аваков заперечив конфлікт з Порошенком через намети під Радою Фото: InfoResist

"Насправді обговорення, звісно, були, але ніякого конфлікту з Президентом України я не маю. Ми цілком дружньо зідзвонюємося, наші відносини цілком дружні і, я б сказав, товариські", - заявив Аваков в ефірі телеканалу "112 Україна".

Водночас Аваков підкреслив, що має свою точку зору з низки питань, і його думка може викликати у Президента та інших чиновників бажання подискутувати.

"І ці обговорення не відбуваються гладко, але вони відбуваються абсолютно в рамках нормальної робочої дискусії. І такого як "ах, вони посварилися і один в одного кинули склянку води" немає", - резюмував він.

Як повідомляла "Українська правда", Порошенко й Аваков посварилися через те, що мітингувальникам вдалося встановити намети під парламентом. За даними УП від джерел в оточенні обох політиків, 17 жовтня Порошенко зібрав на Банковій керівників поліції і главу МВС. Президент був роздратований через те, що людям Саакашвілі і Семенченко вдалося встановити намети на Грушевського.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже був змушений заперечувати наявність у нього конфлікту із Президентом Петром Порошенком.

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