Аваков запропонував Саакашвілі та його прихильникам два варіанти дій

У зв’язку з проривом державного кордону екс-главі Одеської ОДА та його прихильникам необхідно прибути в пункт пропуску "Шегені" і пройти процедуру оформлення, або ж з’явитися в підрозділ Міграційної служби. Усіх учасників інциденту закликають надати поліції свідчення.

Особи причетних до прориву будуть встановлені, їх притягнуть до кримінальної відповідальності.

Він пояснив, що поліцейських тактиків не перекинули із Краковця в Шегині через те, що ймовірність спалаху конфлікту в Краковці між різними сторонами була високою. Сам інцидент із проривом Саакашвілі Аваков назвав "принизливою картинкою", "атакою на базові інституції держави заради хвилинних політичних інтересів". "Провокація все ж відбулася. Крові не було – добре ... Але ціна всього цього виявилася занадто висока... Принизлива "картинка" прориву кордону з боку України масовкою "активістів" ... мурло зі спини схопило за шию молодого солдата прикордонника, що стоїть на рубежі КОРДОНУ УКРАЇНИ – це морок .. і справа не в особистостях і не в суті конфлікту ... це самогубна руйнація інституціональності. Це розвал фундаментів, на яких ми будуємо країну – незалежно від тих чи інших політичних груп у владі. питання тільки часу, коли цим скористається великоруський шовініст або європейський націоналіст. Атака на базові інституції держави, заради хвилинних політичних інтересів – злочинна і безвідповідальна", – наголосив він.

Раніше, директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко заявив, що поліція Львівської області внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину про незаконне переправлення осіб через державний кордон України у зв’язку з перетином українського кордону Міхеїлом Саакашвілі.

Нагадаємо, прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.